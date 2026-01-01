Wunder
110 Min.Ab 0
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Wunder
Herzerwärmende Geschichte: August leidet an einer seltenen Krankheit, die sein Gesicht lebensbedrohlich deformiert. Seine Eltern entschließen sich schweren Herzens, ihn nicht mehr zu Hause zu unterrichten, sondern auf eine normale Schule zu schicken. Dort wird der Fünftklässler von seinen Mitschülern gehänselt und gemieden - bis er auf Jack trifft, der ihm hilft, sich wie ein normaler Junge zu fühlen.
Genre:Drama
Produktion:HK, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH