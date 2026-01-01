Wunderwelt der Tiere – Island Ponys
51 Min.Ab 6
51 Min.Ab 6
Wunderwelt der Tiere – Island Ponys
Dieser bezaubernde Film erzählt den Werdegang der Island Ponys, auch Isländer genannt. Diese unverkennbaren Ponys, mit ihrer struppigen Wuschelmähne unter der sie mit freundlichen aber wachen Augen hervorgucken, lassen jedes Kinderherz höher schlagen. Die Island Ponys sind die einzigen Pferde, die die Schrittfolge Tölt und Pass gehen bzw. laufen können. Aufgrund ihres dichten Fells, ist das Island Pony robust und wetterfest und unverwechselbar durch die verschiedenen Fellfarben wie: Füchse, Schimmel, Rappen, Braune und besonders beliebt, der Schecke.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
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