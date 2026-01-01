XIII - Die Verschwörung
174 Min.Ab 16
174 Min.Ab 16
XIII - Die Verschwörung
Kurz nach Abzug der Truppen aus dem Irak wir die US-Präsidentin bei einer Rede von einem Attentäter getötet. Monate später findet ein Ehepaar einen verletzten Mann im Wald, der sich an nichts erinnern kann. Auf seiner verzweifelten Suche nach der Wahrheit findet dieser bald heraus, dass er ein ehemaliger Irakkämpfer und CIA-Agent namens „XIII“ ist. Ist er etwa der Präsidentenmörder?
Genre:Action, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film