XXL-Thunfische - Die blauen Giganten von Canso
58 Min.Ab 12
Canso ist ein kleiner Ort im Nordosten Nova Scotias. Hier, an der Ostküste Kanadas kann man sich den Traum von dem Fisch seines Lebens erfüllen. Der Fang von Blauflossenthunen zwischen 300 und 1000 lbs sind jederzeit möglich. Das Team vom Global Angler Magazin startete Ende Oktober 2019 einen Versuch. Was sie vorfanden, übertraf bei weitem ihre Erwartungen.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:de, 2019
