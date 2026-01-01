xXx 2 - The Next Level
97 Min.Ab 12
97 Min.Ab 12
xXx 2 - The Next Level
Nachdem er mit dem Geheimagenten xXx einen phänomenalen Erfolg erzielte und die Welt vor der atomaren Zerstörung bewahrte, erhält NSA-Agent Augustis Gibbons einen neuen Auftrag. Eine Verschwörung gegen das Weiße Haus ist im Gange, und wieder braucht es einen kompromisslosen Agenten der Superklasse, um den Schurken das Handwerk zu legen. Dabei merkt der neue xXx bald, dass der Feind selbst an hoher Stelle in der Regierung sitzt.
Genre:Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Miramax UK Ltd.