Yalta's Last Secret
52 Min.Ab 12
52 Min.Ab 12
Yalta's Last Secret
Auf der Jalta-Konferenz im Februar 1945 teilten Roosevelt, Churchill und Stalin die Welt untereinander auf – und besiegelten das Schicksal von Millionen Russen, Ukrainern und Balten. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs landeten die zuvor von den Deutschen verschleppten Menschen in sowjetischen Lagern. Dort mussten sie Zwangsarbeit leisten und wurden systematisch ermordet. „Yalta’s Last Secret“ folgt den Spuren von Opfern und Tätern – und dokumentiert den Mut der Wenigen, die Widerstand leisteten.
Genre:Spezial, Dokumentation, Geschichte
Produktion:FR, 2013
Altersfreigabe:
12
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