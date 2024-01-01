You're cordially invited - Ihr seid herzlich eingeladen
105 Min.Ab 12
105 Min.Ab 12
You're cordially invited - Ihr seid herzlich eingeladen
Reese Witherspoon und Will Ferrell in einem wahren Hochzeitsalbtraum: Zwei Trauungen kollidieren am selben Ort zur gleichen Zeit. Die Familien ringen verzweifelt um ihre perfekte Feier. Inmitten des Chaos stehen sich der Brautvater und die Schwester der anderen Braut gegenüber. Mit Witz und Einfallsreichtum kämpfen sie für den schönsten Tag im Leben ihrer Liebsten. Doch wer wird am Ende triumphieren? Und welchen Preis hat das Happy End?
Genre:Comedy
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
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