Zerschunden - Ein Fall für Dr. Abel
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Zerschunden - Ein Fall für Dr. Abel
True-Crime-Thriller in Anlehnung an einen wahren Fall des Rechtsmediziners Prof. Dr. Michael Tsokos: Der Mord an einer Verkäuferin ist der Auftakt einer mysteriösen Mordserie, die immer nach demselben Muster verläuft. Alleinstehende Frauen werden angegriffen, getötet und mit einer persönlichen Signatur des Täters versehen. Dr. Fred Abel wird mit dem Fall betraut und steht schon bald vor einer Dilemma-Situation, als sein Freund als möglicher Verdächtiger festgenommen wird ...
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Ninety Minute Film GmbH