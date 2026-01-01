Ziemlich beste Freunde
Ziemlich beste Freunde
Weil er einen Stempel für das Arbeitsamt benötigt, schneit der Ex-Knacki Driss beim querschnittsgelähmten Millionär Philippe rein, der einen Pfleger sucht. Prompt hat er den Job.
Nach einer wahren Geschichte: Ziemlich beste Freunde
In der französischen Drama-Komödie Ziemlich beste Freunde treffen zwei sehr unterschiedliche Welten aufeinander. Philippe, gespielt von Francois Cluzet, wohnt in einem sehr schicken Viertel von Paris und hat als Multimillionär keine Geldsorgen. Doch nach einem tragischen Gleitschirmunfall ist er querschnittsgelähmt, an einen Rollstuhl gebunden und braucht seitdem eine Rundumbetreuung.
Driss, gespielt von Omar Sy, ist dagegen ein Einwandererkind und lebt mit seiner Mutter und seinem kleinen Stiefbruder in der Pariser Vorstadt. Frisch aus dem Gefängnis stellt sich Driss bei Philippe als neue Pflegekraft vor. Er erscheint aber nur, weil er einen weiteren Stempel für das Arbeitsamt benötigt und nicht wirklich an dem Job interessiert ist. Aber gerade diese Gleichgültigkeit macht Philippe neugierig. Es gefällt dem Multimillionär, dass Driss ihm ohne geheucheltes Mitleid begegnet und prompt bekommt der Ex-Häftling den Job.
Vom Kriminellen zum Krankenpfleger
Driss’ Lebensfreude und Spontaneität holen den depressiven Philippe wieder ins Leben zurück. Im Gegenzug bekommt Driss eine Welt voller Schönheit, Kunst und Musik gezeigt. Es entwickelt sich zwischen den beiden Männern eine tiefe und bewegende Freundschaft. Bis eines Tages Driss’ kleiner Stiefbruder vor der Tür steht und seinen Bruder daran erinnert, dass er noch eine Familie hat. Innerlich zerrissen, ob er bei Philippe bleiben oder zurück zu seiner Mutter soll, steht er vor einer schwierigen Entscheidung.
Die Story geht direkt ins Herz
Ziemlich beste Freunde beruht auf einer wahren Begebenheit und bewegt. Tiefe Gefühle erzählt mit einer erfrischenden Leichtigkeit machen Ziemlich beste Freunde zu einem wundervollen Film, bei dem kein Auge trocken bleibt. Perfekt besetzt mit großartigem Cast eroberte die Komödie innerhalb kürzester Zeit die europäischen Kinos und wurde zu einem der erfolgreichsten französischen Kinofilme aller Zeiten.
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