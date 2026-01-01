ZMD: Zombies of Mass Destruction
Ruhig und abgelegen ist die kleine Halbinsel 'Port Gamble' im Norden der USA, hier ist die Welt für die aufrechte amerikanische Bevölkerung noch in Ordnung. Doch an einem Tag sollte sich alles ändern. Da wäre zum Beispiel Tom (Doug Fahl), der als erfolgreicher Banker zurück in seine Heimatstadt kommt, um seiner konservativen Mutter endlich einzugestehen, dass sein Freund Lance eben mehr als nur ein Freund für ihn ist. Dann ist da die junge Halbiranerin Frida (Janette Armand), die ihrem Vater auf der Insel in seiner Werkstatt helfen möchte, der man aber aufgrund ihres 'orientalischen Aussehens' in Zeiten des 'Krieg gegen den Terror' sehr vorurteilsbehaftet gegenüber tritt. Und schlussendlich ist da noch dieses fiese Virus, das wild um sich greift und alle Menschen in fleischfressende Zombies verwandelt! Die noch lebendigen Bewohner von Port Gamble haben so ihre Theorien, wer für diesen Zombie-Outbreak verantwortlich sein muss: Islamistische Terroristen oder Homosexuelle! Für Frida, Tom und Lance (Cooper Hopkins) wird nun klar, dass die Zombies nicht unbedingt ihr größtes Problem an diesem Ort sein werden...