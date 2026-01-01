Zoe
100 Min.Ab 12
100 Min.Ab 12
Zoe
Cole (Ewan McGregor) und Zoe (Léa Seydoux) arbeiten in einem futuristischen Labor daran, Liebe berechenbar zu machen. Ihr Ziel: perfekte Partnerschaften ohne Schmerz. Doch als Cole ein revolutionäres Projekt startet – synthetische Gefährten, die echte Emotionen empfinden können – verschwimmen die Grenzen zwischen Mensch und Maschine. Mit Ash (Theo James), einem Androiden, der Eifersucht entwickelt, gerät das fragile Gleichgewicht ins Wanken. Zwischen Cole und Zoe entsteht eine verbotene Leidenschaft, die sie in einen Strudel aus Sehnsucht, Verwirrung und gefährlichen Experimenten zieht. Während Ash um Zoes Liebe kämpft, stellt sich die Frage: Was ist wahrhaft menschlich – und kann künstliche Liebe genauso zerstörerisch sein wie echte?
Genre:Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH