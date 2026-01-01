Zombie Crisis
In einer Zukunft, in der die Menschheit den Planeten zerstört, das Wasser vergiftet und die Luft verpestet hat, macht sich ein Virus breit, das die Menschen, die mit ihm in Berührung kommen, in willenlose Zombies verwandelt. Nur wenige haben überlebt und ihre Organismen haben sich den veränderten, lebensfeindlichen Umständen angepasst. Camille (Carolina Andrade), ein neunjähriges Mädchen, wandert ziellos über den zerstörten Planeten, immer auf der Hut vor den Zombies, aber auch vor den bewaffneten, paramilitärischen Einheiten, die ohne Rücksicht jeden ermorden, der vielleicht infiziert sein könnte. Camille findet andere Kinder, denen es so geht wie ihr. Sie alle haben das gleiche Ziel: das Meer. Wenn sie es schaffen die Küste zu erreichen, können sie in Frieden leben. Aber der Weg dorthin ist voller tödlicher Gefahren.