Zombie Dawn
83 Min.Ab 18
83 Min.Ab 18
Zombie Dawn
Durch ein mysteriöses Minenunglück in einer abgelegenen Region Chiles werden im Jahr 2006 Zombies freigesetzt, die nach menschlichem Fleisch gieren. Sie fallen in Massen über das Land her und verbreiten sich rasend schnell. Um der Lage Herr zu werden, werden die infizierten Gegenden vom Rest des bevölkerten Landes abgeschnitten. 15 Jahre später versuchen Regierung und die für die Minenarbeiten zuständige Firma herauszufinden, was den Zombie-Ausbruch verursacht hat. Sie schicken eine Gruppe von Söldnern und Wissenschaftler los, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ein Himmelfahrtskommando beginnt.
Genre:Horror, Krieg
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH