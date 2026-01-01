Zombies: An Undead Road Movie
Tja, was nicht so alles passieren kann, wenn man sich unglücklich verliebt. Davon kann der eine oder die andere sicher eine ganze Oper singen. So auch Artie (Reece Thompson), der schon seit der Sandkiste für April (Rebekah Brandes), das klassische 'Mädchen von Nebenan' schwärmt. Doch als er endlich den Mut findet, ihr seine Liebe zu gestehen, erfährt er, dass sie wegziehen wird. Das versetzt Artie in eine tiefe Depression, die er erst drei Jahre später überwunden hat. Er beschließt, seine Angebetete zu suchen. Auf dem Weg dorthin hat er allerdings einen Autounfall und als er wieder erwacht, befindet er sich unversehens inmitten einer Zombie Apokalypse. Auf der Suche nach seiner großen Liebe entwickelt Artie sich vom Nerd zu einem knallharten Untoten-Schlächter, der alles niedermetzelt, was sich ihm in den Weg stellt. Und das sind wirklich so einige Hindernisse. Aber was tut man nicht alles für die Liebe...