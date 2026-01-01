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Zoolander

Zoolander

87 Min.Ab 12
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Zoolander

Ben Stillers Seitenhieb auf die Welt des schönen Scheins: Derek Zoolander wurde bereits drei Mal in Folge zum "Male Model of the Year" gekrönt - doch nun schnappt sich Nachwuchstalent Hansel den Titel. Modezar Mugatu hat jedoch ganz andere Pläne: Durch eine Gehirnwäsche wird Zoolander darauf angesetzt, den Präsidenten von Malaysia zu ermorden. Der plant nämlich, in seiner Heimat die Kinderarbeit abzuschaffen und würde damit die Haute-Couture-Industrie in den Ruin treiben ...

Genre:
Comedy, Action
Produktion:
US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Paramount Pictures International Ltd.