Zum Teufel mit der Wahrheit!
87 Min.Ab 12
87 Min.Ab 12
Zum Teufel mit der Wahrheit!
Die Journalistin Kathrin kam bisher mit kleinen Flunkereien ganz gut durchs Leben. Doch eine Arznei, die eigentlich ihre Allergie bekämpfen sollte, hat eine unerwartete Nebenwirkung: Kathrin kann nicht mehr lügen - sie sagt jedem unverblümt die Wahrheit. Dadurch verliert sie ihren Job und ihren zehn Jahre jüngeren Lover Luca, und auch ihre Kinder verstehen nicht, was in Kathrin gefahren ist. Doch bald muss sie feststellen, dass ihr neues Leben auch seine guten Seiten hat ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Wasabi Film GmbH & Co. KG