Zurück zum Glück
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Zurück zum Glück
Ines führt ein langweiliges Leben als Ehefrau und Verkäuferin in einem Baumarkt. Das ändert sich abrupt, als ihr Ex-Schulfreund Hauke auftaucht und durch einen herabstürzenden Kronleuchter im Baumarkt verunglückt. Geschockt fährt sie nach Hause und erwischt zu allem Überfluss auch noch ihren Mann Falko mit einer schönen Unbekannten. Verzweifelt überlegt sie, wie ihr Leben weitergehen soll. Da trifft Ines auf eine junge hübsche Dame, die sich als ihr jüngeres "Ich" vorstellt.
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Ziegler Film GmbH & Co. KG