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Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle

Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle

102 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS102 Min.Ab 12
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Kabel Eins CLASSICS

Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle

Als die Buschpiloten Plata und Salud von dem alten Kolumbianer Naso den Auftrag erhalten, eines seiner Flugzeuge über dem Dschungel abstürzen zu lassen, stranden die beiden unter Diamantenschürfern. Diese - darunter der alte Louca - werden von dem skrupellosen Mr. Ears terrorisiert und zur Abgabe der wertvollen Steine gezwungen. Als Louca stirbt, hinterlässt er den beiden eine geheime Diamantenmine. Doch der örtliche Polizeichef will ihnen die Konzession entziehen.

Genre:
Comedy, Action, Abenteuer
Produktion:
IT, 1972
Altersfreigabe:
12
GEWALT
Copyrights:
© TOBIS Filmkunst GmbH & Co. Verleih KG