Zwei Kerle aus Granit
Zwei Kerle aus Granit
Vor dem explosiven Hintergrund des Ersten Weltkriegs schlagen sich die beiden Abenteurer Adam Dyer und Josh Corey im Osmanischen Reich mit Witz, Mut und einer gehörigen Portion Skrupellosigkeit durchs Leben. Was zählt, ist der eigene Vorteil: Mit Einfallsreichtum und Risiko schmuggeln sie Maschinengewehre, um lokale Aufstände niederzuschlagen – stets auf der Suche nach dem nächsten lukrativen Auftrag. Als sie den Auftrag erhalten, einen Zug mit brisanter Ladung quer durch feindliches Gebiet von Anatolien bis nach Smyrna und schließlich nach Kairo zu eskortieren, geraten sie zwischen die Fronten von Militär, Rebellen und politischen Intrigen. Verfolgungsjagden, Gefechte und überraschende Wendungen machen die Reise zu einem gefährlichen Spiel auf Leben und Tod.