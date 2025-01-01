Zwei Leben. Eine Hoffnung.
Zwei Leben. Eine Hoffnung.
Annette Frier kämpft als Transplantationschirurgin Dr. Hellweg für den schwerkranken Frank. Der 17-Jährige ist dringend auf eine Spenderleber angewiesen. Endlich ist ein passendes Organ gefunden, und Frank schöpft wieder neue Hoffnung. Doch dann steht er vor der schwierigsten Entscheidung seines Lebens: Bei seiner Mitpatientin und Freundin Dafina klappt die Leber-Transplantation nicht, und das Frank zugewiesene Spenderorgan wäre ihre einzige Chance, um zu überleben ...
Genre:Drama
Produktion:DE, 2015
