Zwei Singles an Weihnachten
90 Min.Ab 0
90 Min.Ab 0
Zwei Singles an Weihnachten
Berufsbedingt steht bei Spielzeug-Designerin Emma Weihnachten das ganze Jahr über im Fokus. Genervt davon möchte sie die Feiertage in der Karibik verbringen. Doch nach einem Irrtum landet sie im winterlichen, eiskalten Alaska. Dort freut sich das ganze Dorf auf das Weihnachtsfest. Der charmante Connor ist einer der Organisatoren der Feierlichkeiten. Kann er Emma aufheitern?
Genre:Feiertag, Romantische Komödie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiberius Film