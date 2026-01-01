Zwei Supertypen in Miami: Der Kindermörder
94 Min.Ab 16
Zwei Supertypen in Miami: Der Kindermörder
Ein Serienmörder tötet alle zehn Tage ein kleines Mädchen – Miami steht unter Schock. Als das nächste Kind verschwindet, schließen sich Privatdetektiv Jack „Extralarge“ Costello und sein Partner Dumas mit der Polizei zusammen, um den Täter zu stoppen. Die Ermittlungen führen tief in ein Netz aus Verdächtigen und dunklen Geheimnissen. Die Zeit läuft – und der Mörder ist näher, als sie denken.
Produktion:DE, IT, 1991
16
