Zwei zum Fressen gern
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Zwei zum Fressen gern
Weil seine Ex-Frau keine Lust mehr auf die unwirtlichen Sümpfe Floridas hatte, musste Mitch (Christian Tramitz) seiner Tochter zuliebe die Krokodilfarm in den Everglades aufgeben. Jetzt fristet er ein Dasein als überqualifizierter Tierpfleger im Regensburger Reptilienhaus. Endlich kommt wieder Action in sein Leben, als Gangstern ein Krokodil abhandenkommt und nun die Umgebung unsicher macht.
Genre:Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film