Zweiohrküken
120 Min.Ab 12
Zweiohrküken
Bei Anna und Ludo ist nach zwei Jahren Beziehung endgültig der Alltag eingezogen. Sie ist genervt von seinem Macho-Gehabe, er frustriert, dass die Leidenschaft flöten ging. Als dann auch noch Frauenversteher und Annas Ex Ralf in der Tür steht, der auf Annas Liebhaberliste auch noch besser abschneidet als Ludo, eskaliert die Situation. Ludo verprügelt Ralf und sie setzt ihn vor die Tür. Auch Moritz versucht, bei den Frauen zu landen und blamiert sich bis aufs Blut.
Genre:Kinder, Romantische Komödie, Comedy
Produktion:DE, 2009
12
Copyrights:© SevenPictures Film GmbH