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Zweiter Weltkrieg – Stalingrad Mythos einer Schlacht

Zweiter Weltkrieg – Stalingrad Mythos einer Schlacht

61 Min.Ab 16
TemporaTV61 Min.Ab 16
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Zweiter Weltkrieg – Stalingrad Mythos einer Schlacht

Zweiter Weltkrieg – Stalingrad Mythos einer Schlacht

Die furchtbarste Schlacht des II. Weltkriegs ist ein schoc­kie­ren­des Dokument der Unmenschlichkeit und Sinnlosigkeit des Krieges. Fast 250.000 Deutsche Soldaten kämpf­ten in Stalingrad - weniger als 6.000 kehrten zurück. Auf rus­sischer Seite waren die Verluste ähnlich er­schrec­kend. Dieser Film dokumentiert den Weg einer deutschen Infanterie-Einheit, junger, unbekümmerter Soldaten zum Fronteinsatz nach Russland, bis zum bitteren Ende in Sta­lin­grad. Sie sehen größtenteils noch nie ver­öf­fentlichte Aufnahmen – die unter dem Hitler-Regime nicht gezeigt werden durften. Die Kameraleute waren Ama­teu­re, die auf dem Weg nach Sta­lin­grad oder im Kessel gefallen sind. Es waren Kameraden des Autors, der als 18 jähriger schwer ver­wun­det, mit einem der letzten deutschen Flug­zeuge aus dem Kessel aus­ge­flo­gen wurde.

Produktion:
DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH