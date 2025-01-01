Mediathek Parlament TV
Parlament TV jetzt kostenlos auf Joyn streamen
Du möchtest wissen, welche Themen gerade im Parlament diskutiert werden und über die österreichische Politik immer top informiert bleiben? Mit „Parlament TV“ auf Joyn bleibst du immer am Laufenden und verpasst keine Diskussionssendungen oder Sitzungen mehr, und kannst sie jederzeit live und on-demand mitverfolgen. Egal ob am Smartphone, Tablet, Smart TV oder via Webbrowser – Joyn gibt´s für alle.
Debatten, Diskussionen und Sitzungen auf Joyn
"Politik am Ring" ermöglicht es Interessierten, den in der Regel nicht öffentlichen Debatten parlamentarischer Ausschüsse die unterschiedlichen Positionen der Parlamentsfraktionen kennenzulernen.
Dabei diskutieren Vertreterinnen und Vertreter der fünf Fraktionen – meist die jeweiligen Bereichssprecher:innen – unter Einbindung von Fachleuten über ein aktuelles Gesetzesvorhaben. Durch die Diskussion führt der ehemalige ORF-Moderator Gerald Groß.
Die Sendung wird einmal monatlich jeweils montags ab 21 Uhr aus dem Parlamentsgebäude an der Wiener Ringstraße live auf Joyn übertragen. Zusätzlich sind alle Sendungen in der Parlament TV Mediathek auf Joyn abrufbar.
Nachrichten, Reportagen und Magazine in der Joyn Mediathek
Du bist auf der Suche nach noch mehr Breaking-News, Nachrichten, Reportagen und Magazinen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft? Alles, was Österreich bewegt, überall wo was los ist, und immer top-aktuell – PULS 24, ORF 1, ORF 2 oder auch ATV bieten dir live und on-demand das volle Paket an hochwertigen Live-Übertragungen und Mediathekinhalten zum Nachsehen kostenlos auf Joyn.