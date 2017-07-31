10 Fakten: Tourismus extremJetzt kostenlos streamen
Folge 2: 10 Fakten: Tourismus extrem
45 Min.Folge vom 31.07.2017Ab 16
Zehn unglaubliche Fakten über extremen Tourismus: Aiman Abdallah erzählt in einem ungewöhnlichen Mix aus spektakulären Bildern unglaubliche und verblüffende Geschichten rund um die Themengebiete der ProSieben-Reportage mit Thilo Mischke. Wo können Touristen einen "Selbstmörderwald" durchwandern?
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:de, 2016
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben