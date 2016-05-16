10 Winzer, Joachim Król und der Moissonnier
Folge 1: Vom Elsass ins Burgund
Joachim Król und Vincent Moissonnier beginnen ihre Expedition durch die besten Weinanbaugebiete Frankreichs im Elsass. In Zellenberg, kurz hinter der deutsch-französischen Grenze, treffen sie den Winzer Marc Tempé, dessen Weine hoch gelobt werden. Weiter führt die Reise in die 2.000-Seelen-Gemeinde Romanèche-Thorins im Beaujolais zum Winzer Eric Janin. Seine Weine wachsen auf einer Höhe von 250 bis 280 Metern auf hellroten Sandsteinböden. Außerdem besuchen der deutsche Schauspieler Joachim Król und der französische Restaurantbesitzer Vincent Moissonnier den Fassbauer Stéphane Chassin, der Weinfässer noch nach alter Tradition herstellt, sowie Marc Guillemot, einen Winzer und Pionier des biodynamischen Weinanbaus im südlichen Burgund.
