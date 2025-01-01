10 Years Younger: Das Beauty Makeover
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Gut auszusehen war noch nie so einfach: Moderatorin Cherry Healy begleitet die Teilnehmer dieses Schönheitsexperimentes bei ihrer unglaublichen Transformation. Mithilfe raffinierter Beauty-Tricks lassen Ärzte Frauen und Männer zehn Jahre jünger wirken - und das in gerade einmal zehn Tagen. Damit verleihen sie ihnen nicht nur einen außergewöhnlichen Look, sondern vielmehr ein völlig neues Lebensgefühl.
Genre:Dokumentation, Gesundheit, Reality
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International