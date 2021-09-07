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110 Fahrrad-Cops im Einsatz

Episode 2

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 07.09.2021
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110 Fahrrad-Cops im Einsatz

Folge 2: Episode 2

88 Min.Folge vom 07.09.2021Ab 12

Schlechtes Gewissen? Fehlanzeige! Die Fahrrad-Cops treffen auf Verkehrsteilnehmer:innen ohne jegliche Rücksicht. Jede Verfolgung in Mainz, Hannover, Hamburg, Osnabrück, Leipzig und Frankfurt am Main endet in endlosen Diskussionen. In Mainz nehmen Polizeikommissar Andreas und sein Kollege als erstes einen getunten BMW unter die Lupe, in Osnabrück sorgt eine Ladendiebin für Ärger und in Hannover wird ein einfacher Verkehrsverstoß zur wilden Verfolgungsjagd.

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