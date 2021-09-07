110 Fahrrad-Cops im Einsatz
Folge 2: Episode 2
88 Min.Folge vom 07.09.2021Ab 12
Schlechtes Gewissen? Fehlanzeige! Die Fahrrad-Cops treffen auf Verkehrsteilnehmer:innen ohne jegliche Rücksicht. Jede Verfolgung in Mainz, Hannover, Hamburg, Osnabrück, Leipzig und Frankfurt am Main endet in endlosen Diskussionen. In Mainz nehmen Polizeikommissar Andreas und sein Kollege als erstes einen getunten BMW unter die Lupe, in Osnabrück sorgt eine Ladendiebin für Ärger und in Hannover wird ein einfacher Verkehrsverstoß zur wilden Verfolgungsjagd.
Alle Staffeln im Überblick
110 Fahrrad-Cops im Einsatz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1