110 Hannover - Im Visier der Polizei

DMAXFolge vom 22.07.2025
45 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12

Kirmes auf dem Schützenplatz: Auf dem Volksfest werden in der niedersächsischen Hauptstadt in einer Woche rund 500 000 Besucher erwartet. Während das Party-Volk sich prächtig amüsiert, ist die Polizei in der Spätschicht im Dauereinsatz. Und mit jeder Stunde steigt der Alkoholpegel und damit auch die Risikobereitschaft. Da bleibt Ärger nicht aus. Und den Kommissar:innen Kathi und Claas sticht auf ihrer Streife in der Innenstadt ein Vehikel aufgrund seiner auffälligen Fahrweise ins Auge. Wie sich herausstellt, besitzt der Verkehrsteilnehmer keinen Führerschein.

