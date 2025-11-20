112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 20.11.2025: Einsatz im Bunker
44 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
In Bautzen meldet ein Anrufer ein Feuer in einem alten Militärbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Einsatzkräfte zwängen sich in voller Montur durch einen engen Schacht. Sie wissen nicht, was sie in den verwinkelten Gängen und Räumen erwartet. In Fürstenwalde brennt ein Bungalow in einer Kleingartenanlage. Die Lage ist unübersichtlich, überall lauern Stolperfallen. Beim Löschen stürzt ein Feuerwehrmann in ein Loch im Boden. Und in Essen liegt ein Mann hilflos in seiner Wohnung. Dort zählt jede Sekunde. Doch das Öffnen der Tür gestaltet sich schwierig.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.