150 Jahre Wiener Weltausstellung

150 Jahre Wiener Weltausstellung - 150 Years World Expo Vienna

ORF2Staffel 1Folge 1vom 28.12.2023
150 Jahre Wiener Weltausstellung - 150 Years World Expo Vienna

Folge 1: 150 Jahre Wiener Weltausstellung - 150 Years World Expo Vienna

25 Min.Folge vom 28.12.2023

Dieser Film ist eine Zeitreise in das historische Jahr 1873, als Wien am Pratergelände die damals größte Weltausstellung ausrichtete und damit von einer kaiserlichen Residenzstadt zur weltoffenen Metropole wurde. Nie zuvor, nie danach, hat sich die Stadt in so kurzer Zeit so stark verändert. Die ganze Welt traf sich damals hier – vom japanischen Tenno bis zum König von Hawaii – und seither gelang es Wien sich als Stätte vieler internationaler Institutionen und als Ort der Begegnung zu behaupten. Beginnend im Musikverein - erstmals unter Mitwirkung des Dirigenten Franz Welser-Möst - taucht der Film in diese Geschichte ein und führt zu den magischen Schauplätzen der Wiener Weltausstellung, die nach wie vor bestehen oder mittels aufwendiger Animationen und grafischer Effekte zum Leben erweckt werden. Mittendrin finden sich in verschiedenen Szenen einzelne Musiker und Ensembles der Wiener Philharmoniker, die das historische Prater-Ambiente mit musikalischem Zeitkolorit zu einer fantastischen Kulisse machen. Bildquelle: ORF

