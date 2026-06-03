17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 03.06.2026: Die Sendung vom 03.06.2026
24 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
+++ Streit um Olympia-Schlappe - Hamburger Parteien liefern sich hitzige Debatte +++ Pannenfähre und kein Ende - Betreiber will die Missunde 3 aufgeben +++ Luftabwehr statt Segelflieger - Bundeswehr greift nach Husumer Flugplatz +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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