2 in Tirol - Heimat neu entdecken
1 StaffelAb 0
Victoria Swarovski erkundet unter anderem das ewige Eis und lässt sich in die Geheimnisse des Natureispalasts am Hintertuxer Gletscher einweisen. In Stams wirft sie die Angel aus, und der bekannte Südtiroler Musiker Herbert Pixner spielt für sie ihr Lieblingslied. Oliver Polzer findet und füttert im hintersten Kaunertal anhängliche Ziegen, die die Bevölkerung vor Lawinen schützen. Er lernt den international tätigen, renommierten Forensiker und Molekularbiologen Walter Parson kennen und sucht im Karwendel das beste Quellwasser, das direkt aus dem Berg kommt und ein echter Wasserschatz für Innsbruck ist.
Genre:Dokumentation, Reportage
Altersfreigabe:
0