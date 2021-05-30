Zum Inhalt springenBarrierefrei
20 Jahre Miniatur Wunderland

Ein Weltrekord zum 20. Geburtstag im Miniatur Wunderland in Hamburg?

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 30.05.2021
Ein Weltrekord zum 20. Geburtstag im Miniatur Wunderland in Hamburg?

89 Min.Folge vom 30.05.2021

Das Miniatur Wunderland in Hamburg beherbergt die größte Modelleisenbahn der Welt und zählt zu den beliebtesten deutschen Sehenswürdigkeiten. Zum 20. Geburtstag der atemberaubenden Anlage blickt Kabel Eins gemeinsam mit den Gründern Frederik und Gerrit Braun hinter die Kulissen der Miniaturwelten. Prominente wie Atze Schröder, Tim Mälzer, DJ Bobo und Janine Kunze kommentieren die Highlights aus zwei Jahrzehnten und die aktuellen Herausforderungen.

