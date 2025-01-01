Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
24 Stunden

24 Stunden - SOKO Ost - Folge 4

ATVStaffel 4Folge 4
24 Stunden - SOKO Ost - Folge 4

24 Stunden - SOKO Ost - Folge 4Jetzt kostenlos streamen

24 Stunden

Folge 4: 24 Stunden - SOKO Ost - Folge 4

49 Min.Ab 6

Die Soko OST wurde vom Bundesministerium für Inneres speziell zur Bekämpfung von Einbrüchen eingesetzt, mit dem Ziel die Aufklärungsquote zu erhöhen. Von einer gemeinsamen Einsatzzentrale aus kann die Soko ein länderübergreifendes Lagebild erstellen und entsprechende Schwerpunkte durchführen. Die Arbeit der Einheit macht auch vor Staatsgrenzen nicht halt, weshalb eine gute Kooperation mit den Nachbarstaaten essentiell für den Erfolg ist. Die Soko geht auch gegen Autodiebe und Menschenschlepper vor.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

24 Stunden
ATV
24 Stunden

24 Stunden

Alle 9 Staffeln und Folgen