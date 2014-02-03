24 Stunden - Leben auf der Autobahn - Folge 3Jetzt kostenlos streamen
24 Stunden
Folge 3: 24 Stunden - Leben auf der Autobahn - Folge 3
49 Min.Folge vom 03.02.2014Ab 6
Für die Sicherheit der Autofahrer auf Österreichs Autobahnen sorgen sowohl die Polizei als auch Einsatzkräfte der ASFINAG. Die vermutlichen Hauptunfallursachen für tödliche Unfälle auf Österreichs Straßen sind unangepasste Fahrgeschwindigkeit, Vorrangverletzung sowie Unachtsamkeit und Ablenkung. Von Jänner bis August 2012 forderte der Straßenverkehr in Österreich bereits 327 Verkehrstote. Eine Spezialeinheit der Polizei ist täglich rund um die Uhr im Einsatz um Österreichs Straßen vor Verkehrsrowdys zu schützen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
24 Stunden
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4