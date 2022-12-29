30 Jahre Quatsch Comedy Club
Folge 2: Bye Bye Thomas
113 Min.Folge vom 29.12.2022Ab 12
Comedy-Legende Thomas Hermanns sagt "Bye Bye" und feiert seinen Abschied von der Moderation des "Quatsch Comedy Club". Nach 30 Jahren für und mit dem Quatsch Comedy Club ist es für ihn an der Zeit, dem Nachwuchs das Mikrofon in die Hand zu reichen. Seinen Abschied feiert Thomas mit einer grandiosen Show aus dem Theater am Potsdamer Platz in Berlin mit vielen tollen Gästen und Comedy-Größen wie Tahnee, Atze Schröder, Lisa Feller, Chris Tall, Oliver Pocher u.v.m.
30 Jahre Quatsch Comedy Club
Genre:Spezial, Comedy
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben