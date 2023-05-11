Zum Inhalt springenBarrierefrei
4Gamechangers Studio Spezial

Staffel 01 Folge 05: Sahra Tasdelen - die nächste Influencerin?

PULS 4Staffel 1Folge 5vom 11.05.2023
Staffel 01 Folge 05: Sahra Tasdelen - die nächste Influencerin?

Sahra Tasdelen stellt sich vor und verrät uns, weshalb gerade sie die nächste "Chemie-Influencerin" sein sollte.

