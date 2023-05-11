Staffel 01 Folge 05: Sahra Tasdelen - die nächste Influencerin?Jetzt kostenlos streamen
4Gamechangers Studio Spezial
Folge 5: Staffel 01 Folge 05: Sahra Tasdelen - die nächste Influencerin?
5 Min. Folge vom 11.05.2023 Ab 6
Sahra Tasdelen stellt sich vor und verrät uns, weshalb gerade sie die nächste "Chemie-Influencerin" sein sollte.
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4