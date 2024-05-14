Start des 4GAMECHANGERS Festivals 2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Start des 4GAMECHANGERS Festivals 2024
5 Min.Folge vom 14.05.2024
PULS 4 Reporter Chris Stephan besucht mit der Gründerin des 4GAMECHANGERS Festivals, Nina Kaiser, die Marx Halle. 3 Tage voller Inspiration, Networking und Infotainment! Wiens internationales Top-Digital-Festival für mehr als 5000 Visionäre. Sei von 14-16. Mai 2024 live dabei.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4