4GAMECHANGERS FESTIVAL 2022 - AFTERMOVIE Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 251: 4GAMECHANGERS FESTIVAL 2022 - AFTERMOVIE
Ganz nach dem Motto „The Power of Cooperation“ gelang 2022 ein Meilenstein der österreichischen Mediengeschichte: Der ORF fungierte erstmals als neuer Co-Veranstalter und Partner von 4GAMECHANGERS. Das 4GAMECHANGERS Festival 2022 – „Focused Edition“ war von 28. bis 30. Juni zum Dreh- und Angelpunkt der internationalen Digital- und Medienszene. Am 28. und 29. Juni präsentierte #4GC ein virtuelles Festival aus den PULS 24-Studios in St. Marx in Wien. Am 30. Juni kam es in der Wiener Marx Halle zum großen Finale. Zu sehen gab es in der ganzen Festival-Woche spannende Keynotes, Panels und Live-Performances mit inspirierenden Speaker:innen, Visionär:innen und den Gamechanger:innen von morgen. Der Aftermovie lässt uns gemeinsam dieses Mega-Event nochmal Revue passieren.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick