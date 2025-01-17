5 Gold Rings - Das große Promi SpecialJetzt kostenlos streamen
5 Gold Rings - Das große Promi Special
Folge 1: 5 Gold Rings - Das große Promi Special
133 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12
"5 Gold Rings - Das große Promi Special" geht in die zweite Runde. Bei Moderator Steven Gätjen treten wieder acht prominente Gäste auf Deutschlands größtem Quiz-LED-Boden gegeneinander an. Auf ihm müssen die Promi-Teams ihr Wissen unter Beweis stellen und fünf goldene Ringe richtig platzieren. Mit der richtigen Taktik und etwas Glück können die Promis bis zu 100.000 Euro für einen guten Zweck erspielen.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1