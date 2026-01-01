9-1-1 Notruf L.A.
9-1-1 Notruf L.A.
Die Macher von "American Horror Story" zeigen die Einsätze von Polizei, Rettungskräften und Feuerwehrleuten, die in die ungewöhnlichsten Situationen geraten.
9-1-1: Das aufregende Leben der Ersthelfende in LA
Die US-amerikanische Dramaserie 9-1-1 entführt die Zuschauer*innen hinter die Kulissen einer hektischen Notrufzentrale in Los Angeles. Hier herrscht rund um die Uhr Alarmbereitschaft, denn die Unfälle sind tödlich und die Fehler unverzeihlich. Im Zentrum der Serie stehen die Mitarbeiter*innen der Notrufzentrale, der Polizei und Feuerwehr sowie Rettungssanitäter*innen, die stets mit hochgefährlichen Einsätzen konfrontiert werden. Regel Nummer Eins? Vertrauen. Alle Ersthelfende verlassen sich beruflich aufeinander und helfen sich auch gegenseitig dabei ihr kompliziertes Privatleben zu meistern.
Willkommen im Team
Die renommierte Schauspielerin Angela Bassett schlüpft in die Rolle der toughen Polizistin Athena Grant, die es gewohnt ist, auf eigene Faust zu agieren. Als die Ehe der einsamen Wölfin anfängt zu zerbrechen, wird ihr Privatleben völlig auf den Kopf gestellt. Plötzlich muss Athena zwischen Familie und Karriere jonglieren, womit sie dringend die Unterstützung ihrer Kolleg*innen braucht. Diese bekommt sie vordergründig von Abby Clark, gespielt von Connie Britton, die eine Mitarbeiterin der Notrufzentrale ist. Die dramatischen Fälle gehen ihr oft zu Herzen, denn Abby sorgt auch noch für ihre schwerkranke Mutter. Dabei bleiben ihr eigenes Leben und die Liebe oftmals auf der Strecke. Vielleicht kann ihr Evan Buckley damit helfen? Evan, porträtiert von Oliver Stark, ist das Küken der Feuerwache und muss noch lernen, den Beruf von seinem ausschweifenden Singleleben zu trennen. Hinter seiner harten Schale steckt jedoch ein weicher Kern, den nur Abby kennt. Bobby Nash ist der Captain der Feuerwache und steht seinen Mitarbeitern oft als fürsorgliche Vaterfigur zur Seite. Doch er gibt ihnen nichts von sich preis. Seine Arbeiterfamilie erkennt fast zu spät, dass ein schreckliches Geheimnis ihren Captain zu zerstören droht.
Von den Machern von Glee
Die FOX Dramaserie 9-1-1 stammt vom eingespielten Autoren-Duo Ryan Murphy und Brad Falchuk. Gemeinsam schrieben sie die Pilotfolge von Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis und entwickelten später auch die mehrfach preisgekrönte Serie Glee. Dazu kommen noch weltberühmte Produktionen wie American Horror Story, Pose und Scream Queens. Ihr Erfolg ist unbestritten: Bereits nach zwei ausgestrahlten Episoden wurde 9-1-1 von FOX für eine zweite Staffel verlängert. Mittlerweile wurde auch schon eine dritte Staffel bestellt.
