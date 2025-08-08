Halbfinale: "Mein Endgegner ist der Luftballon"Jetzt kostenlos streamen
99 - Wer schlägt sie alle!
Folge 6: Halbfinale: "Mein Endgegner ist der Luftballon"
119 Min.Folge vom 08.08.2025Ab 6
Eine:r gewinnt, 99 verlieren: In "99 - Wer schlägt sie alle!" werden 100 Kandidat:innen ins Spiel um den Gewinn von 99.000 Euro geschickt. Gesucht ist in der Gameshow das größte Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal letzte:r zu werden, kann im finalen Duell - Spiel 99 - 99.000 Euro gewinnen. Den Weg dahin meistern die Kandidat:innen mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
99 - Wer schlägt sie alle!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fabiola GmbH