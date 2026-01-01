A Swinging Christmas - Die Weihnachtsshow
1 StaffelAb 0
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A Swinging Christmas - Die Weihnachtsshow
Eine Show voller Musik, Emotionen und festlicher Stimmung zugunsten von Licht ins Dunkel. Publikumslieblinge, Legenden und großartige Stimmen sorgen für ein unvergessliches Konzerterlebnis. Mit dabei sind: Reinhold Bilgeri, Louie Austen, Mat Schuh, Sara de Blue und das Martin Seimen Orchestra. Markus Linder, bekannt als der charmante Pfarrer aus "Vier Frauen und ein Todesfall", führt pointiert durch den Abend. Mit zeitlosen Weihnachtsklassikern, eleganten Swing-Arrangements und berührenden Interpretationen garantiert die Gala magische Momente und festliche Stimmung.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
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