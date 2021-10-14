Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale

Kabel EinsStaffel 3Folge 2vom 14.10.2021
Folge 2: Bye Bye Gaming, Zigaretten und Make-up!

98 Min.Folge vom 14.10.2021Ab 12

Für Beautyqueen Mira, Gamerin Eyleen und die aggressive Celina geht es heute in die 5.000 Kilometer entfernte Stadt Issia an der Elfenbeinküste: Hier befindet sich ein afrikanisches Kloster, in dem die drei Teenager für die nächsten acht Tage wohnen sollen. Doch bereits nach kurzer Zeit kommen die Mädchen an ihre Grenzen. Schaffen es die Nonnen und Pater Boulinkumba dennoch, den aufmüpfigen Jugendlichen wahre Werte beizubringen?

