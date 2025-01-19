ABC Bär vom 19.01.2025Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 480: ABC Bär vom 19.01.2025
13 Min.Folge vom 19.01.2025
Die Platschos versuchen ein Kunststück zu erlernen, es will ihnen aber einfach nicht gelingen. Der ABC-Bär ermutigt sie, so lange zu üben, bis sie es schaffen. Dazu singen der ABC-Bär und seine Freunde das Lied "Noch einmal". Außerdem lernen sie den Buchstaben P und die Zahl 6. Bildquelle: ORF
ABC-Bär
Altersfreigabe:
0