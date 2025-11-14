ABC Bär vom 14.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Die Freunde überraschen sich mit selbstgebastelten Geschenken. Nur die kleine Pim hat kein Geschenk und ist deshalb ganz traurig. In ihrem Kummer möchte sie nicht einmal beim heutigen Zahlenspiel mitmachen. Der ABC-Bär und Mona überzeugen sie aber, dass sie auch ohne Geschenke eine wunderbare Freundin ist. Zum Schluss überrascht Pim ihre Freunde doch noch mit einem tollen Geschenk. Das Große Lied heißt: "Ich bin Pim, der Pinguin". Außerdem in der ABC Show: Der Buchstabe T und die Zahl 5. Bildquelle: ORF
