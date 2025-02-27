Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 485vom 27.02.2025
Heute ist ein aufregender Tag für Pim: Das Pinguinmädchen soll ganz alleine das Abschlusslied auf der Bühne singen. Sie hat Lampenfieber, traut sich aber nicht mit ihren Freunden darüber zu sprechen. Die Freunde helfen ihr, ihre Angst zu überwinden und unterstützen Pim beim Auftritt. Gemeinsam präsentieren sie das Lied "Engelbert das Känguru". Außerdem lernen sie den Buchstaben X und die Zahl 9. Bildquelle: ORF

